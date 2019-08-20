Премьер-министр Италии объявил об отставке

Выступая на заседании в Сенате, во время которого обсуждалась политическая ситуация и правительственный кризис в Италии, премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил о своей отставке. При этом официальное заявление об отставке премьер пообещал передать президенту страны Серджо Маттарелло после завершения заседания. Также, Конте объявил о прекращении работы его правительства из-за политического кризиса власти, в котором, по его словам, виноват вице-премьер, глава МВД и лидер одной из двух правящих партий Маттео Сальвини.

Ранее Сальвини объявил о том, что его партия "Лига" выходит из коалиции с другой правительственной партией "Движение 5 звезд", при этом разрывая парламентское большинство, и призвал организовать новые выборы, пишет ТАСС.