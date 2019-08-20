Электронные сигареты изменяют кровеносные сосуды после всего лишь одного использования

Во время своего нового исследования команда американских ученых пришла к выводу, что вейпинг временно влияет на функцию кровеносных сосудов у здоровых людей. Используя МРТ, они обнаружили, например, изменения кровотока в бедренной артерии в ноге после всего лишь одного использования электронных сигарет. Исследователи не могли определить, какое химическое вещество может быть ответственным за изменения, которые они наблюдали.

«Через несколько минут все нормализуется. Можно сказать, что ничего не происходит», - сказал автор исследования Феликс У. Верли, профессор радиологических наук и биофизики в Медицинской школе Перельмана в Пенсильванском университете. «Но если кто-то регулярно использует электронные сигареты, есть ли вероятность, что со временем все может вернуться к норме», - продолжил Верли.

Исследование является последним дополнением к большому количеству исследований, направленных на измерение воздействия электронных сигарет на сердце, кровеносные сосуды, легкие и мозг. Но эксперты говорят, что исследования остаются на ранних стадиях, часто проводимых в лаборатории или на животных.

Например, исследование, проведенное в мае, показало, что ароматы электронных сигарет оказывают токсическое воздействие - в том числе на снижение выживаемости клеток и признаки повышенного воспаления - на тип сердечно-сосудистых клеток в лаборатории.

«Использование электронных сигарет расширяется, и данные, демонстрирующие потенциальный вред также растут», - говорят врачи из Медицинской школы Массачусетского университета . «В дополнение к вреду от никотина, добавки являются потенциальным источником неблагоприятного здоровья сосудов, который непропорционально наносится молодым».

В то время как эксперты давно подозревали, что вейпинг представляет меньший риск для здоровья, чем курение сигарет, врачи писали, что «мало известно о потенциальной токсикологии» ароматизаторов, частиц, тяжелых металлов и других компонентов, используемых в электронных сигаретах.

«Никто не знает , что он делает для легких человека , чтобы вдыхать и выдыхать аэрозольный пропиленгликоль и глицерин снова и снова. Это эксперимент, откровенно говоря», - сказал д - р Роберт Джеклер, основатель Стэнфордского исследования о воздействии рекламы табака. «Через несколько лет мы узнаем результаты», - продолжил он.

Джеклер утверждает, что некоторые химические вещества, используемые в индустрии вкуса, могут быть безопасными при всасывании через кишечник, но мы пока не знаем, какое влияние они могут оказать на легкие в течение длительного периода времени, пишет CNN.