В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Он рассказал, что о проведении возможной встречи двух глав никаких наметок не поступало, добавив, что подобная ситуация вызывает больше вопросов, чем ответов.

Песков также добавил, что по срокам проведения «нормандского формата» нет никаких подробностей, передает «Газета.Ru».