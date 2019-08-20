«Аэрофлот» открыл продажу зимних рейсов в саратовский аэропорт «Гагарин»
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что авиакомпания на зимний период открыла продажи на рейс в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове.
Ранее сообщалось, что популярные российские компании «Аэрофлот» и S7 Airlines с 27 октября прекратили реализацию билетов на рейсы в новый аэропорт в Саратовской области в силу больших тарифов на обслуживание. Однако сейчас можно забронировать билет на рейс в аэропорт «Гагарин» на более поздние даты.
Что касается S7 Airlines, то она с 27 октября пока не открывает продажи в саратовский аэропорт. В авиакомпании добавили, что решение о возобновлении рейсов будет приниматься исходя из экономической целесообразности.
Отмечается, что на данный момент «Аэрофлот» сократил количество регулярных рейсов в аэропорт «Гагарин» с шести до двух, авиакомпания S7 с четырех до двух. Другой перевозчик Rusline продает билеты в Саратов только до 13 сентября.
Новый аэропорт «Гагарин» под Саратовом 20 августа принял первый плановый рейс авиакомпании «Победа» из московского аэропорта Внуково. На борту авиалайнера находилось 177 пассажиров, сообщает РБК.
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