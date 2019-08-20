Российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

20 августа в Министерстве обороны России рассказали, что новейший отечественный ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет.

Масса летательного аппарата равна 6 т. Также он относится к классу беспилотников длительной продолжительности полета на средних высотах и может провести более 24 часов в небе.

На одном из российских испытательных аэродромов страны прошел первый полет «Альтиус-У» на высоте до 800 м более 30 минут в автоматическом режиме. В Минобороны добавили, что все системы комплекса функционировали в штатном режиме.

Комплекс может реализовывать весь диапазон разведывательных задач с использованием оптических, радиолокационных и радиотехнических средств. Особенность этого беспилотника заключается в использовании спутникового канала управления, что делает дальность применения летательного аппарата практически неограниченной, сообщают «Известия».