Макрон о России написал на русском языке
20.08.2019 16:46
Комментарии
В социальной сети Facebook французский глава Эммануэль Макрон разместил пост на русском языке о Российской Федерации.
В публикации он назвал Россию «глубоко европейской страной», где наблюдается прогресс по многим вопросам в сфере политики и экономики. Также Макрон выразил уверенность, что в процессе многостороннего переустройства они смогут достигнуть безопасности и доверительных отношений между Европейским Союзом и Российской Федерацией, пишет «Известия».
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий