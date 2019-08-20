Макрон о России написал на русском языке

В социальной сети Facebook французский глава Эммануэль Макрон разместил пост на русском языке о Российской Федерации.

В публикации он назвал Россию «глубоко европейской страной», где наблюдается прогресс по многим вопросам в сфере политики и экономики. Также Макрон выразил уверенность, что в процессе многостороннего переустройства они смогут достигнуть безопасности и доверительных отношений между Европейским Союзом и Российской Федерацией, пишет «Известия».