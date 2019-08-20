СЕ поддержал заявления Путина и Макрона по Украине

Даниэль Хольтген, пресс-секретарь Совета Европы, сказал, что генсекретарь СЕ Турбьёрн Ягланд одобряет заявления президента РФ Владимира Путина и главы Франции Эмманюэля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по разрешению украинского конфликта на востоке страны.

Хольтген рассказал, что в скором времени рассматривается возможность возобновления переговоров в «нормандском формате» для обсуждения вопросов касательно Украины. Пресс-секретарь добавил, что Ягланд положительно воспринял эту новость и намерен полностью поддерживать этот процесс.

Вчера во Франции состоялся диалог между главой РФ Владимиром Путиным и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном, где обсуждались различные вопросы, включая разрешение конфликта на востоке Украины, передает ТАСС.