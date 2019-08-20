Банки предложили при подозрительных операциях блокировать карты

В Ассоциации банков РФ предлагают при подозрительных операциях блокировать карту на 30 дней, однако держателя карты предупреждать не будут.

В банке считают, что если это предложение будет принято, то это поможет перестать терять время, когда злоумышленник сможет использовать карту для хищения средств. Вице-президент АБР Алексей Войлуков добавил, даже если держатель карты, лишившись денег, быстро среагирует и заявит в банк о краже средств, то деньги возвращаться владельцу карты не будут, потому что юридических оснований на это банк не имеет.

Отмечается, что зачастую о списании средств злоумышленниками клиент банка узнает уже постфактум, именно поэтому предлагается снимать блокировку карты только после того, как владелец карты докажет законность операции, сообщает «Российская газета».