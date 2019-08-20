Богатейшие люди мира потеряли $18 млрд за день

15 августа девять самых богатых бизнесменов в мире лишились в совокупности примерно $18 млрд. Издание Forbes сообщило об этом в среду, ссылаясь на рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.

Издание пояснило, что резкое снижение их капитала связано с падением американских фондовых индексов. Отмечается, что накануне максимальное падение показал индекс Dow Jones, которое было зафиксировано в 2019 году.

Из всех бизнесменов наибольшие потери были у Джеффа Безоса – $3,5 млрд, на второй строчке оказался глава Facebook Марк Цукерберг – $3,2 млрд, а генеральный директор компании LVMH Бернара Арно лишился около $3 млрд. По информации Forbes падение акций не повлияло на состояние только одного бизнесмена – экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

В начале августа, согласно изданию Bloomberg, из-за обострения торговых отношений КНР и США пятьсот богатейших бизнесменов в мире в общей сложности потеряли примерно $118 млрд, пишет РИА Новости.