Макрон после встречи с Путиным рассказал о европейском будущем России

Лидер Франции Эмманюэль Макрон в Twitter, после встречи с главой России Владимиром Путиным, поделился своим мнением относительно европейского будущего РФ. Он считает, что будущее Российской Федерации тесно переплетено с Европой. Макрон резюмировал, что он верит в Европу, которая начинается в Лиссабоне и заканчивается во Владивостоке.

Накануне в Форте Брегансоне во Франции завершился закрытый диалог между Путиным и Макроном. Отмечается, что переговоры двух президентов продолжались более трех часов, передает «Газета.Ru».