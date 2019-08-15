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Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют

15.08.2019 08:07
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Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют

Главы мировой алмазной индустрии заявили о сокращении прибыли и стремительном уменьшении объемов продаж, несмотря на то, что рынок золота, наоборот, возвращает свои утраченные позиции. Это объясняется тем, что рынок завален маленькими и дешевыми камнями. Причем избыток алмазного сырья повлиял даже на уникальные камни, которые тоже стали дешеветь.

Этот кризис сильно ударил по всей алмазной индустрии из-за чего компании по всему миру вынуждены закрывать свои рудники и пересматривать свои стратегии, чтобы подстроиться под реалии рынка.

Сурата Бабу Гуджарати, президент Бриллиантовой ассоциации, считает, что на текущее положение в алмазном бизнесе повлияла торговая война между США и КНР, а также возросшая популярность дешевых искусственных камней, которые угрожают реализации природного сырья. Торговая война между странами вынуждает состоятельных людей более рационально подходить к бюджету, сокращая свои расходы на дорогие украшения.

Однако глава российской госкомпании Сергей Иванов-младший уверен, что несмотря на сегодняшний кризис, в ближайшие 7-10 лет на алмазном рынке будет дефицит бриллиантов и других драгоценных камней, передает «Lenta.ru».

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