Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявили в МИД РФ

Россия не допустит ситуации, при которой Москва окажется втянутой в гонку вооружений – об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. Таким образом он прокомментировал сообщения об испытании неядерной крылатой ракеты США наземного базирования. Которая, к слову говоря, ранее была запрещена договором РСМД, прекратившем свое существование второго августа. Рябков ответил, что в Москве сообщения об испытаниях воспринял спокойно. При этом очевидно, что эти испытания готовились заранее, еще до объявления разрыва Договора. Подготовить такое мероприятие за две недели невозможно.