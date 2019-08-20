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Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявили в МИД РФ

20.08.2019 10:51
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Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявили в МИД РФ

Россия не допустит ситуации, при которой Москва окажется втянутой в гонку вооружений – об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. Таким образом он прокомментировал сообщения об испытании неядерной крылатой ракеты США наземного базирования. Которая, к слову говоря, ранее была запрещена договором РСМД, прекратившем свое существование второго августа. Рябков ответил, что в Москве сообщения об испытаниях воспринял спокойно. При этом очевидно, что эти испытания готовились заранее, еще до объявления разрыва Договора. Подготовить такое мероприятие за две недели невозможно.

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