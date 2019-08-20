Киев ждет сложная зима из-за ситуации с газовым вопросом

Спор с российской стороной из-за газового транзита заставляет Киев находится в ожиданиях сложной предстоящей зимы. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, с таким заявлением выступил представитель Зеленского Андрей Герус. По его словам, сейчас в стране ситуация, при которой на складах накоплено мало угольных запасов.

Вместе с этим с представителями отопительных компаний проходили сложные переговоры, в ходе которых им было объявлено, что угольные запасы не стоит использовать в качестве шантажа для увеличения тарифов. Герсу подчеркнул, что у компаний должно хватать угольных запасов, особенно в условиях при неопределенности споров с «Газпромом» относительно транзита газа.