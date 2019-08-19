Британцы обнаружили доказательства участия России в боях под Иловайском

Эксперты лондонской группы Forensic Architecture обнаружили факты, которые якобы свидетельствуют о том, что представители России принимали участие в битвах, случившихся под украинским Иловайском в августе 2014 года. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Guardian, среди доказательств – снимки, сделанные со спутников. На них, как уверяет британское издание, запечатлен не только факт присутствия на украинской территории российских вооруженных автоколонн, но и танка Т-72Б3. На тот момент он якобы находился только во владении России.

В статье говорится о том, что эти так называемые доказательства планируется использовать против России. От Москвы к моменту выхода материала никаких комментариев пока не поступало.