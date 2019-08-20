Около половины спутников ГЛОНАСС работают после окончания заводской гарантии

Порядка половины орбитальных спутников системы ГЛОНАСС функционирует за пределами срока гарантий, которые были установлены производителем. Как передает РИА Новости, соответствующая информация содержится на официальном ресурсе навигационной системы. Уточняется, что из 23 спутников, которые используются «за пределами гарантий», работает только тринадцать. Все они относятся к серии «Глонасс-М» и были выведены на орбиту в период с 2007 по 2011 года.