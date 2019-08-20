Астронавты NASA запечатлели на видео пролетающий над Землей НЛО

Американские астронавты разместили в сети Интернет небольшой черно-белый видеоролик, на котором демонстрируется быстро движущийся НЛО, стартующий с планеты.

Данные кадры, по словам специалистов в области уфологии, свидетельствуют о том, что в Национальном аэрокосмическом агентстве знают, откуда появляются инопланетные корабли. Исследователи утверждают, что в NASA намерено скрывают эту информацию зная о существовании пришельцев.

К такому же выводу пришел и тайваньский уфолог Скотт Уоринг, который заявил, что астронавты NASA располагали информацией, где будет пролетать НЛО и расположили свои камеры именно в этом месте.