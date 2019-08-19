В России ускорилась убыль населения

В России продолжает ускоряться естественная убыль населения. К такому выводу пришли специалисты Росстата. По их данным, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения России составила порядка 200 тыс. человек, а в целом по стране рождаемость упала на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за первые шесть месяцев 2019 года родились порядка 720 тыс. человек, в то время как в 2018 году за тот же период родилось 783 тыс. человек.

Причем падение рождаемости зафиксировано практически во всех регионах страны. Так, лидерами в данной области стали Московская область, где рождаемость сократилась на 19,6%; Чукотский АО, который показал падение рождаемости на 17%; Калужская область, в которой показатель рождаемости упал на 14,4%; а также Удмуртская Республика, с падением рождаемости на 13,9%, и Курганская область, где сокращение рождаемости составило 13,6%.

Тем не менее два региона России показали рост рождаемости. Это Москва, где рост рождаемости в годовом выражении составил 5,9%, и Республика Карачаево-Черкесия, в которой количество родившихся человек увеличилось на 4,7%, пишет РБК.