Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

Согласно данным, представленным специалистами Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата россиян в июле составила 45,9 тыс. рублей. Этот показатель вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в годовом выражении рост реальных зарплат в июле составил 3,5%, в то время как в июне текущего года рост реальных заработных плат сотрудников предприятий был зафиксирован на уровне 2,9%, согласно итогам за отчетный период, пишет РИА Новости.