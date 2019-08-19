Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 АВГ, 21:52 МСК
USD (ЦБ)    66,6082
EUR (ЦБ)    73,9484

19 АВГ, 21:52 МСК
USD (ЦБ)    66,6082
EUR (ЦБ)    73,9484

Темп прироста реальной зарплаты россиян снижается

19.08.2019 20:05
Комментарии
Темп прироста реальной зарплаты россиян снижается

В приложении к аналитической записке "Информация об основных показателях социально-экономического развития РФ в январе - июне 2019 года", которое подготовлено Счетной палатой России указано, снижение темпа прироста реально начисленной среднемесячной зарплаты в России. Так, согласно данным специалистов ведомства, темп прироста реальной зарплаты россиян снизился до 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда данный показатель составлял 8,7%.

При этом специалисты Счетной палаты отмечают, что такой серьезный темп прироста зарплат можно объяснить применением тех мер, которые были реализованы во исполнение майских указов президента РФ от 2012 года. Тогда была проведена индексация заработной платы отдельных категорий бюджетников, пишет ТАСС.

Комментировать (без регистрации)
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Должники России. Каким государствам наша страна выдала кредиты на $27 миллиардов?

Должники России. Каким государствам наша страна выдала кредиты на $27 миллиардов?
Политика

Дмитрий Савельев: «Экономическое сотрудничество России и Азербайджана идет по нарастающей»

Дмитрий Савельев: «Экономическое сотрудничество России и Азербайджана идет по нарастающей»
Интервью и комментарии

Ностальгия по СССР. Почему россияне все чаще позитивно оценивают советские времена?

Ностальгия по СССР. Почему россияне все чаще позитивно оценивают советские времена?
Исследования

На чье благо? Власти России решают судьбу средств Фонда национального благосостояния

На чье благо? Власти России решают судьбу средств Фонда национального благосостояния
Экономика

Путин и Макрон обсудят Украину, Дания не продаст Гренландию США, Huawei расширяется в России и другие новости

Путин и Макрон обсудят Украину, Дания не продаст Гренландию США, Huawei расширяется в России и другие новости
События и факты

Три измерения власти в современном мире и их проявления

Три измерения власти в современном мире и их проявления
Политика

Узнай, страна

В Татарстане начали выпуск жевательной карамели и вышли на первое место по вложениям в кондитерку

В Татарстане начали выпуск жевательной карамели и вышли на первое место по вложениям в кондитерку

В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры «Атмановские кулачки»

В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры «Атмановские кулачки»

В Курской области начали строить животноводческий комплекс за 3 млрд рублей

В Курской области начали строить животноводческий комплекс за 3 млрд рублей

В Кемеровской области завершено строительство первой в Сибири скоростной магистрали

В Кемеровской области завершено строительство первой в Сибири скоростной магистрали

Новости дня

21:47 В России ускорилась убыль населения В России ускорилась убыль населения
Американское издание NI оценило развитие российского флота
Американское издание NI оценило развитие российского флота
21:10 Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5% Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%
20:56 США испытали запрещенную ДРСМД ракету США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:45 Президент рассказал об аварии под Северодвинском Президент рассказал об аварии под Северодвинском
20:28 Путин впервые прокомментировал акции протеста в России Путин впервые прокомментировал акции протеста в России
19:32 Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
18:55 Ученые обнаружили новый путь для разработки технологий биотоплива Ученые обнаружили новый путь для разработки технологий биотоплива

Узнай, страна!

14:48 В Татарстане начали выпуск жевательной карамели и вышли на первое место по вложениям в кондитерку В Татарстане начали выпуск жевательной карамели и вышли на первое место по вложениям в кондитерку
Битва за Арктику. США проигрывают России?
Битва за Арктику. США проигрывают России?
14:25 В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры «Атмановские кулачки» В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры «Атмановские кулачки»
13:28 Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России
16 АВГ, 18:20 В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона
16 АВГ, 15:55 Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса «Леруа Мерлен» Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса «Леруа Мерлен»
16 АВГ, 14:09 Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий
Цена жизней. Как смертность россиян от онкологии влияет на ВВП России?
Цена жизней. Как смертность россиян от онкологии влияет на ВВП России?
16 АВГ, 13:37 Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы
14 АВГ, 11:24 Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter