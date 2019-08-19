Темп прироста реальной зарплаты россиян снижается

В приложении к аналитической записке "Информация об основных показателях социально-экономического развития РФ в январе - июне 2019 года", которое подготовлено Счетной палатой России указано, снижение темпа прироста реально начисленной среднемесячной зарплаты в России. Так, согласно данным специалистов ведомства, темп прироста реальной зарплаты россиян снизился до 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда данный показатель составлял 8,7%.

При этом специалисты Счетной палаты отмечают, что такой серьезный темп прироста зарплат можно объяснить применением тех мер, которые были реализованы во исполнение майских указов президента РФ от 2012 года. Тогда была проведена индексация заработной платы отдельных категорий бюджетников, пишет ТАСС.