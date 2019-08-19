США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Соединенные штаты провели испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Дальность испытанной ракеты составила более 500 км.

По официальной информации, опубликованной Пентагоном, ракета, которая была испытана на острове Сан-Николас, штат Калифорния, успешно поразила цель на расстоянии более 500 км. Теперь, на основании полученных в ходе испытаний данных, Минобороны США приступит к разработке ракет средней дальности, пишет ТАСС.