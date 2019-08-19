Президент рассказал об аварии под Северодвинском

Находясь во Франции с рабочим визитом, президент России Владимир Путин впервые прокомментировал произошедший под Северодвинском взрыв на военном полигоне, во время которого погибли пятеро сотрудников "Росатома".

Президент подчеркнул, что угрозы радиации после взрыва, произошедшего во время испытаний реактивного двигателя с изотопным источником питания, нет. Также нет и повышения радиационного фона. По словам Путина, за этим следят как сотрудники специальных служб, так и независимые эксперты.

Глава России добавил, что во время испытаний пострадали и погибли люди, которые выполняли "государственную функцию" и они, безусловно, будут представлены к государственным наградам, пишет РБК.