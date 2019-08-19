Путин впервые прокомментировал акции протеста в России

Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам. По словам главы государства, граждане любой страны, и России в том числе, имеют право выйти на митинг и отстаивать свою точку зрения, но данные акции должны быть согласованы с властями и проходить в рамках существующего в стране законодательства. И, конечно, не допустимо устраивать беспорядки на подобных мероприятиях. Владимир Путин подчеркнул, что все виновные в организации беспорядков на митингах должны понести наказание в соответствии с российским законом, пишет РИА Новости.