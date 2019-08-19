Владимир Путин прибыл во Францию

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал однодневный визит во Франции.

Напомним, что французский глава Эмманюэль Макрон, в преддверии саммита «Группы семи», пригласил российского главу Владимира Путина в свою летнюю резиденцию, чтобы решить международные вопросы касательно Украины, Сирии, Ирана, Ливии и безопасности ЕС. Также будут рассматриваться вопросы дальнейшего развития отношений двух стран в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Франция не скрывает, что встреча Путина и Макрона проводится в преддверии саммита G7, пишет «Российская газета».