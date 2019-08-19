К самолету делегации Путина подлетели швейцарские истребители

Журналист «РИА Новости» сообщил, что самолет кремлевского пула с делегацией и корреспондентами из Российской Федерации несколько минут сопровождали два истребителя ВВС Швейцарии в небе над Женевой.

Российская правительственная делегация вместе с корреспондентами направлялись во Францию для освещения переговоров двух лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что похожий случай происходит не первый раз. Москва уже направляла ноту, однако швейцарцы заявили, что это такой «акт гостеприимства», передает РБК.