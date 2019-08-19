Зеленский просит Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом украинского народа

Украинский глава Владимир Зеленский просит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху признать «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Отмечается, что Нетаньяху посетил Киев, чтобы поучаствовать в ряде мероприятий.

Зеленский, на брифинге с Нетаньяху, заявил, что Киев, в память о жертвах Холокоста, обращается к Иерусалиму с просьбой признать «голодомор» геноцидом еврейского народа Украины.

Киевские власти назвали «голодомор» против украинцев геноцидом и действием тоталитарного террора и требуют от мировых государств признать это. Российская Федерация назвала подобные действия Украины попыткой «политизировать историю», привнести в отношения двух государств неприязнь и недоверие, а также поссорить русский и украинский народы, передает РИА Новости.