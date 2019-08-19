Жена Нетаньяху психанула в Киеве, бросив на землю кусок приветственного каравая

В киевском аэропорту произошел инцидент с супругой израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сарой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видео соответствующего содержания, женщина во время приветственной церемонии выбросила приветственный каравай.

На обнародованных кадрах можно увидеть следующее развитие событий: после прибытия в воздушную гавань украинской столицы около трапа сету встречают три девушки, облаченных в национальные украинские наряды. Начинается традиционный обряд «хлеб-соль»: Биньямин Нетаньяху отламывает кусочек хлебного изделия в соль, после этого надкусывает его и передает супруге. Однако Сара вопросительно смотрит на этот кусок, берет его и кидает на землю.

Говоря об этом инциденте, СМИ пишут, что женщина находилась в плохом настроении еще в аэропорту Израиля. Она разозлилась на командира самолета, который должным образом ее не поприветствовал.