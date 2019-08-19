Названы крупнейшие должники России

Издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину, несмотря на засекреченность информации о программе государственных кредитов России другим государствам, по открытым источникам определило не меньше 17 стран, которые задолжали РФ, в общей сложности, примерно $27 млрд.

Больше всех Москве задолжала Белоруссия. В белорусском Минфине рассказали, что на 1 июня 2019 года страна задолжала Российской Федерации $7,55 млрд. Далее идет Украина, которая должна Москве $3,7 млрд, а на третьем месте оказалась Венесуэла – $3,5 млрд, пишет «Lenta.ru».