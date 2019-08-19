Замруководителя управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в сражениях под Иловайском ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики использовало только трофейную технику.

Басурин заявил, что в боях танки России не использовались, так как формирование танкового подразделения республики основывалось на трофейной технике Украины. Также он добавил, что других доказательств, кроме «громких» слов, британские исследователи не предъявили. Заместитель руководителя подчеркнул, что в сражениях под Иловайском использовалась только бывшая украинская военная техника, которую оставили украинские солдаты, когда покидали Донбасс.

Кроме того, Басурин подтвердил, что в этих боях действительно использовались танки Т-72, так как они были на вооружении украинской армии. Он рассказал, что на территории ДНР находилось несколько складов с такой военной техникой, например, под под Артемовском, но когда украинские солдаты оставили Донбасс, она перешла под контроль республики, пишет «Lenta.ru».