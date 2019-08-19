Что обсудят Путин и Макрон в Париже

19 августа в Париже лидер Российской Федерации Владимир Путин встретится со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Ключевыми темами диалога станут работа в рамках «нормандской четверки» и разрешение украинского кризиса на востоке страны, а также будут затронуты и другие вопросы. Диалог состоится в преддверии саммита G7, запланированный на 24-26 августа во французском Биаррице.

Напомним, что свое участие в саммитах РФ прекратила с 2014 года, потому что после присоединения Крыма к России другие страны-участники сменили формат встреч с G8 на G7.

Отмечается, что в правительственную делегацию России вошли руководитель МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и российский посол во Франции Алексей Мешков, сообщает «Газета.Ru».