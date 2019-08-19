Минприроды намерены утилизировать всю упаковку
Рассмотреть предложение Министерства природы по увеличению нормативных мер утилизации до 100% товаров и упаковки для производителей поручил вице-премьер Алексей Гордеев Минфину, Минпромторгу и Минэкономики.
Экологический сбор, на данный момент, составляет 2,2 млрд рублей в год, однако ведомство хочет повысить этот показатель до 136 млрд рублей. Уточняется, что самую большую часть суммы намерены собирать с изготовителей электронной продукции – 47 млрд рублей, с бумажных изделий и картона – 22 млрд рублей, с резины и шин – 17,9 млрд рублей, а со стекла – 14,4 млрд рублей. Добавляется, что повышение экологического сбора может повлечь за собой рост цен на соответствующие товары до 1,5%.
Подобные мероприятия, по мнению Министерства природы, обеспечат перезагрузку перерабатывающих мощностей. Однако сроки повышения экологического сбора не указываются. По «дорожной карте» этот вопрос планируется решить до середины 2020 года, сообщает «Lenta.ru».
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