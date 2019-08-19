Снижение числа работающих россиян может затормозить рост экономики

Счетная палата подготовила к аналитической записке «Информация об основных показателях социально-экономического развития РФ в январе – июне 2019 года» приложение, в котором сказано, что за январь-июнь текущего года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, число экономически активных граждан страны снизилась примерно на 700 тысяч. Такое положение дел может привести к приостановке экономического роста в стране.

В ведомстве уточнили, что численность работающих людей за январь-июнь текущего года достигла отметки 71,5 млн человек, а количество безработных, за этот же период, составило 3,5 млн россиян, что на 200 тысяч меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

В органах службы занятости подчеркнули, что с января по июнь 2019 года было отмечено около 700 тысяч безработных, из них пособие по безработице получали 600 тысяч человек.

Отмечается, что тенденция к снижению числа как работающих, так и безработных россиян в первое полугодие 2019 года сохранилась. В Счетной палате полагают, что уменьшение числа рабочей силы, возможно, приведет к тому, что в РФ рост экономики затормозится.

Добавляется, что за первые шесть месяцев этого года показатель безработицы составил 4,7%, что на 0,2 п.п. меньше, чем в соответствующий период 2018 года. В Счетной палате резюмировали, что нынешний показатель безработицы самый низкий за всю современную историю страны, пишет ТАСС.