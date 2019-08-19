Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 АВГ, 14:25 МСК
USD (ЦБ)    66,6082
EUR (ЦБ)    73,9484

19 АВГ, 14:25 МСК
USD (ЦБ)    66,6082
EUR (ЦБ)    73,9484

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

19.08.2019 14:13
Комментарии
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Министерство просвещения совместно с Российской академией образования, Рособрнадзором и Роспотребнадзором, выступили с предложением об ограничении использования мобильных телефонов и смартфонов в образовательных учреждениях. Об этом говорится на официальном портале ведомства. В министерстве добавили, что в основу этой инициативы легли проведенные соцопросы, где большинство учителей, родителей и учащихся согласны с этим предложением.

Минпросвещения подчеркивает, что подобные ограничения рекомендуется ввести для здоровья детей, а также для повышения эффективности образовательного процесса. Кроме того, ребенку не советуют носить смартфон на шее, поясе или карманах, а во время разговора использовать гарнитуру или громкую связь, чтобы телефон был на максимально удаленном расстоянии от головы.

В основу этой рекомендации лег международный анализ постоянного использования смартфона ребенком. Например, длительное использование гаджета за пределами образовательного учреждения и, особенно во время пребывания в школе, может привести к раздражительности, снижению умственной способности, памяти и внимания, гиперактивности, а также нарушениям сна и психики.

Уточняется, что эти ограничения не коснутся тех детей, которым смартфон необходим для контроля здоровья, например, ребенок с ограниченными возможностями. А способы коммуникации детей и родителей на случай внештатных ситуаций будут продуманы отдельно, передает «Газета.Ru».

Комментировать (без регистрации)
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ностальгия по СССР. Почему россияне все чаще позитивно оценивают советские времена?

Ностальгия по СССР. Почему россияне все чаще позитивно оценивают советские времена?
Исследования

На чье благо? Власти России решают судьбу средств Фонда национального благосостояния

На чье благо? Власти России решают судьбу средств Фонда национального благосостояния
Экономика

Путин и Макрон обсудят Украину, Дания не продаст Гренландию США, Huawei расширяется в России и другие новости

Путин и Макрон обсудят Украину, Дания не продаст Гренландию США, Huawei расширяется в России и другие новости
События и факты

Три измерения власти в современном мире и их проявления

Три измерения власти в современном мире и их проявления
Политика

Пять шагов к прощению. Что делать, когда вам причинили боль?

Пять шагов к прощению. Что делать, когда вам причинили боль?
Бизнес и психология

Землетрясения и цунами.Какими были величайшие природные катастрофы в истории человечества?

Землетрясения и цунами.Какими были величайшие природные катастрофы в истории человечества?
Наука и технологии 5

Узнай, страна

В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры «Атмановские кулачки»

В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры «Атмановские кулачки»

В Курской области начали строить животноводческий комплекс за 3 млрд рублей

В Курской области начали строить животноводческий комплекс за 3 млрд рублей

В Кемеровской области завершено строительство первой в Сибири скоростной магистрали

В Кемеровской области завершено строительство первой в Сибири скоростной магистрали

Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России

Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России

Новости дня

13:51 Снижение числа работающих россиян может затормозить рост экономики Снижение числа работающих россиян может затормозить рост экономики
Американское издание NI оценило развитие российского флота
Американское издание NI оценило развитие российского флота
13:07 Жена Нетаньяху психанула в Киеве, бросив на землю кусок приветственного каравая Жена Нетаньяху психанула в Киеве, бросив на землю кусок приветственного каравая
12:45 Военные Турции вошли в сирийский Саракиб Военные Турции вошли в сирийский Саракиб
11:31 Британцы обнаружили доказательства участия России в боях под Иловайском Британцы обнаружили доказательства участия России в боях под Иловайском
10:21 Выбор места в самолете – пустая трата денег, считают пассажиры Выбор места в самолете – пустая трата денег, считают пассажиры
09:39 Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией
Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
09:03 Чечня вошла в состав России по итогам референдума, рассказал Рамзан Кадыров Чечня вошла в состав России по итогам референдума, рассказал Рамзан Кадыров

Узнай, страна!

14:25 В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры «Атмановские кулачки» В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры «Атмановские кулачки»
Битва за Арктику. США проигрывают России?
Битва за Арктику. США проигрывают России?
13:58 В Курской области начали строить животноводческий комплекс за 3 млрд рублей В Курской области начали строить животноводческий комплекс за 3 млрд рублей
13:28 Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России
16 АВГ, 18:20 В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона
16 АВГ, 15:55 Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса «Леруа Мерлен» Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса «Леруа Мерлен»
16 АВГ, 14:09 Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий
Цена жизней. Как смертность россиян от онкологии влияет на ВВП России?
Цена жизней. Как смертность россиян от онкологии влияет на ВВП России?
16 АВГ, 13:37 Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы
14 АВГ, 11:24 Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter