Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Министерство просвещения совместно с Российской академией образования, Рособрнадзором и Роспотребнадзором, выступили с предложением об ограничении использования мобильных телефонов и смартфонов в образовательных учреждениях. Об этом говорится на официальном портале ведомства. В министерстве добавили, что в основу этой инициативы легли проведенные соцопросы, где большинство учителей, родителей и учащихся согласны с этим предложением.

Минпросвещения подчеркивает, что подобные ограничения рекомендуется ввести для здоровья детей, а также для повышения эффективности образовательного процесса. Кроме того, ребенку не советуют носить смартфон на шее, поясе или карманах, а во время разговора использовать гарнитуру или громкую связь, чтобы телефон был на максимально удаленном расстоянии от головы.

В основу этой рекомендации лег международный анализ постоянного использования смартфона ребенком. Например, длительное использование гаджета за пределами образовательного учреждения и, особенно во время пребывания в школе, может привести к раздражительности, снижению умственной способности, памяти и внимания, гиперактивности, а также нарушениям сна и психики.

Уточняется, что эти ограничения не коснутся тех детей, которым смартфон необходим для контроля здоровья, например, ребенок с ограниченными возможностями. А способы коммуникации детей и родителей на случай внештатных ситуаций будут продуманы отдельно, передает «Газета.Ru».