Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Врачи зарубежных медицинских центров рекомендуют людям с повышенным давлением принимать в пищу сыр, если в нем есть потребность. Подчеркивается, что лучше отдавать предпочтение такому сорту сыра как моцарелла.

Медики поясняют, что в некоторые сорта сыра могут содержать очень много соли, даже больше, чем в упаковке с чипсами. Как всем известно, соль задерживает в организме воду, которая при сильном накоплении начинает оказывать давление на кровеносные сосуды, что приводит к повышению кровяного давления.

Диетолог Сара Шенкер рассказала, что моцарелла – натуральный продукт, в котором содержится мало жиров и соли. Этот сыр, по ее словам, необходимо употреблять небольшими порциями. Также моцареллу можно заменить на козий сыр или нежирный творог.

Шенкер добавила, что продукты с низким содержанием жира, такие как молоко, йогурт и обезжиренный сыр тоже помогают контролировать давление за счет взаимодействия кальция с калием, пишет «Российская газета».