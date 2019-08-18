Американское издание NI оценило развитие российского флота

Согласно информации издания National Interest ВМФ РФ стремительно развивается, делая ставку на небольшие морские судна с опасной огневой мощью. Также в публикации издания подчеркивается, что флот России и Америки полностью противоположны, отражают стратегию, географию, промышленность и историю своей страны.

Соединенные Штаты не имеют конкурентов в мире относительно военного финансирования и в ВМС опираются на эсминцев и другие крупные военные судна. У ВМФ Российской Федерации козырем стали небольшие ракетные корабли наподобие малого ракетного судна «Смерч», в котором стоят артустановки, а также батареи небольших ракет и противокорабельные ракеты «Уран» или модернизированные дизель-электрические подлодки типа новой «Лады». Отмечается, что все военные судна оснащены мощным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр». Журнал National Interest напомнил, что ранее корветы нанесли удар «Калибрами» по целям в Сирии, но при этом они не покидали территорию Каспийского моря.

NI добавило, что американское ВМС преимущественно использует большие корабли, потому что они могут преодолевать большие расстояния, а также пользуются поддержкой мощной высокотехнологичной промышленностью. Морской флот РФ опирается на устаревшие верфи, которые могут качественно делать лишь малые морские судна.

Авторы публикации в National Interest считают, что в оборонительную доктрину ВМФ России вполне укладывается, однако, по некоторым показателям Москву опережает морской флот Вашингтона и Пекина. Подчеркивается, что у Китая больше кораблей, чем у РФ и США, однако американские судна гораздо крупнее, передает РИА Новости.