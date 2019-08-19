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Военные Турции вошли в сирийский Саракиб

19.08.2019 12:45
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Военные Турции вошли в сирийский Саракиб

Военная техника Турции вошла в город Саракиб и движется в направлении населенного пункта Хан-Шейхун, расположенного в сирийском Идлибе, за который сражается национальная армия Сирии. Как передает РИА Новости со ссылкой на Syria TV, соответствующая информация поступила от представителей сирийского МИДа. Также, как ранее сообщалось, военные Сирии смогли взять под контроль КПП, расположенный на северо-западе Хан-Шейхуна.

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