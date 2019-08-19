Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией

Военные США проведут наблюдательный полет над Россией, о чем пишет официальный вестник ВС РФ «Красная звезда». По информации издания, полет, предусмотренный Договором по открытому небу, будет осуществляться на самолете ОС-135Б. Период полета, с 19 августа по 24 августа, будет в строгом режиме контролироваться представителями России. Уточняется, что они будут находится в этом самолете.