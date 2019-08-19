Выбор места в самолете – пустая трата денег, считают пассажиры

Плата за выбор места в салоне самолета – это бесполезная трата денег. Как передает РИА Новости, такого мнения придерживается порядка половины респондентов Туту.ру. Сервис провел исследование, целью которого было узнать, готовы ли туристы дополнительно платить за то, чтобы в полете им более комфортно. Участниками опроса стало около 3300 человек. Из них 58% отметили бесполезность услуги об оплате выбранного места. Однако 18% признались, что этим сервисом пользуются.