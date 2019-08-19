Названы регионы с самым доступным бензином

Интересные выводы были сделаны по итогам очередного «бензинового исследования». Выяснилось, что на ежемесячный заработок жители трех российских регионов могут позволить приобрести бензина больше, чем остальные граждане. Как узнали эксперты РИА Новости, изучившие данные Росстата, это наши соотечественники из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Москвы и Ненецкого автономного округа. Меньше всего это могут себе позволить проживающие в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

В рейтинге, как отмечается, лидерами являются регионы Крайнего Севера, Москва и Санкт-Петербург. Однако безоговорочное преимущество в этом плане – у ЯНАО. В этом регионе на средний размер ежемесячной зарплаты можно купить 2080 литров топлива (в российской столице этот показатель на уровне 1798 литров, в Ненецком автономно округе – 1609 литров.