Премьер Дании считает, что планы Трампа купить Гренландию – это шутка

Планы американского президента о возможной покупке Гренландии прокомментировала премьер Дании Метте Фредериксен. Как передает РИА Новости, в беседе с Sermitsiaq она категорически исключила эту возможность. При этом политик отнеслась к подобным намерениям главы США как к шутке.

Напомним, что о намерении Трампа о приобретении крупнейшего острова сообщила Wall Street Journal. Издание ссылалось на свои неназванные источники. В публикации речь шла о том, что после покупки острова глава США планирует расширить военное присутствие США в арктическом регионе.