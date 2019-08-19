Чечня вошла в состав России по итогам референдума, рассказал Рамзан Кадыров

Чеченский глава Рамзан Кадыров в разговоре с YouTube-каналом On TV рассказал историю вхождения республики в состав России, передает РИА Новости. В свое время его отец Ахмат-Хаджи Кадыров выдвинул условия: Чечня будет развиваться в составе РФ, если этого захотят жители республики. А для этого нужно провести референдум. Так в итоге и произошло: население Чечни поддержало идею о вхождении в состав России. И только после этого Ахмат-Хаджи Кадыров поставил свою подпись под соответствующим документом.