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Чрезвычайно редкое животное запечатлели на камеру

18.08.2019 23:32
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Чрезвычайно редкое животное запечатлели на камеру

Танзания является домом для очень редких видов антилоп, которых больше нет нигде в мире.

Группа исследователей изучила отснятый материал о довольно редком животном, которое им не удавалось обнаружить много лет.

Первое наблюдение этих антилоп – получивших название дукер Аббота (лат. Cephalophus spadix) – произошло в 2003 году, но теперь команда ученых из Вюрцбургского университета им. Юлиуса и Максимилиана запечатлела их на камеру.

Кадры показывают антилоп Аббота среди растительности наряду с рядом других животных, и дают свежую информацию о биоразнообразии видов.

«Мы запечатлели Abikott Duiker при помощи 5 камер-ловушек, установленных на горе Килиманджаро в 11 местах на высоте от 1920 до 4550 м над уровнем моря. Антилопы попали на камеру 105 раз. Есть даже видео, где они пытаются спариваться», – рассказал один из исследователей, доктор Фридерике Геберт

Камеры оставались на месте в течение двух недель, после чего вся полученная информация была изучена исследователями.

Оказалось, что кроме танзанийских дукеров, в кадры попали и другие редкие животные: кустарниковые свиньи, дикобразы, малые куду, желтый павиан и сервал необычно черного окраса.

По словам ученых, биоразнообразие видов особенно велико в природных заповедниках, в то время как в незащищенных районах оно меньше на 53%

Исследование подчеркивает важность охраняемых территорий для поддержания видового разнообразия крупных млекопитающих в тропических горных районах, пишет dailymail.co.uk.

Cephalophus spadix (эндемик Танзании) – небольшая антилопа, достигает в высоту 65 см и весит около 55 кг. Питается растениями, но может употреблять в пищу и живую добычу (животное однажды видели с лягушкой во рту).

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