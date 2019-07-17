Ученые показали редкие кадры со дна Атлантического океана

Американским ученым удалось увидеть то, что происходит на дне океана.

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) опустили на глубину 450 м дистанционно управляемый подводный аппарат Deep Discoverer (базируется на борту судна Okeanos Explorer), который запечатлел стаю маленьких акул, поедающую мертвую рыбу-меч. Ученые были крайне удивлены, когда в конце видео в кадре неожиданно появилась другая крупная хищная рыба (Polyprion americanus), в пасти которой находилась колючая акула. Отдельные особи Polyprion americanus могут достигать 210 см в длину и весить около 100 кг.