Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на странице в Instagram опубликовал обращение, в котором просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въехать на территорию страны.

Дело в том, что подруга Разина Нина Корсо впала в кому. Сейчас солистка группы «Фристайл» находится в полтавской больнице. Продюсер считает, что Корсо все чувствует, а значит он обязательно должен проведать ее.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко запретил Разину въезд в страну, пишет «Вести.ru».