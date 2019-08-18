Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ

Нино Бурджанадзе, лидер партии «Единая Грузия – Демократическое движение» и бывший спикер парламента, считает, что выход Грузии из состава СНГ был ошибкой. Это произошло десять лет назад.

Подобное решение , по мнению Бурджанадзе, не принесло никакой пользы Тбилиси, к тому же подобные шаги негативно сказываются на политике. Политик добавила, что стране нужно было приложить максимум усилий, чтобы использовать СНГ, ведь это давало прекрасную возможность Тбилиси встречаться с коллегами из России и бывших других стран СНГ, а также озвучивать и искать поддержку на беспокоившие Грузию вопросы.

Бурджанадзе резюмировала, что нахождение Тбилиси в составе СНГ не ущемляло суверенитет страны, сообщает «Российская газета».