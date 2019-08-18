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Украинский посол в СЕ заявил о потере признаков государства

18.08.2019 18:29
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Украинский посол в СЕ заявил о потере признаков государства

Дмитрий Кулеба, посол Украины в СЕ, считает, что с 1991 года регулярно проводимые Киевом эксперименты привели к тому, что стана начала терять основные признаки государства – население и территорию, и Украина не может это предотвратить. Его мнение было опубликовано в издании «Зеркало недели».

Кулеба напомнил, за это время Украина пережила одну войну, две революции, шесть уникальных и радикальных реформ, которые проводились каждым новым президентом, пытавшимся «исправить» ошибки предшественника. К тому же, добавил посол, у власти не было только интеллигентов, военных и земледельцев.

По мнению Кулебы, каждый новый глава государства проводил эксперимент над Украиной в поисках оптимальной модели управления, однако, никому из них не удалось сделать «экономического чуда», а также создать хорошо функционирующие государственные, политические, финансово-экономические и гражданские учреждения.

В сложившейся ситуации на Украине Кулеба обвинил Россию, хотя во время президентсва Петра Порошенко правительственное заседание проводил Джо Байден, который на тот момент занимал пост вице-президента США. Однако критики Кулебы вспомнили об этом факте, подчеркнув, что Украина уже давно потеряла государственность, передает «Российская газета».

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