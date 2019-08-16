Болезни сердца и диабет: как влияют на них молочные жиры?

В последние годы исследователями уделяется много внимания молочным продуктам, в частности исследованиям, проводимым совместно и по отдельности учеными из Гарвардского и Тафтского университетов. Они рассмотрели взаимосвязь между жирными молочными продуктами и риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Исследование с участием 3000 участников показало, что у людей, которые включили молочный жир в свой рацион, риск развития диабета был ниже. Одна из теорий связанная с выявленным фактом заключается в том, что люди, которые пропускают или ограничивают употребление молочных продуктов, могут компенсировать это, употребляя в пищу больше рафинированных углеводов с низким содержанием клетчатки, что может увеличить риск диабета.

При этом другое исследование, в котором участвовало более 200 000 человек в течение нескольких десятилетий, рассматривало взаимосвязь между потреблением молочных жиров и сердечными заболеваниями. Оно не обнаружило увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, которые ели молочный жир, хотя риск был снижен, когда калории из молочного жира были заменены калориями из растительных жиров или цельных зерен (24%) и когда они были заменены полиненасыщенными жирами (28%). С другой стороны, риск увеличился на 6%, если бы эти калории шли вместо продуктов с другими типами насыщенных жиров, таких как красное мясо.

В третьем исследовании были рассмотрены девять исследований, в которых особое внимание уделялось сливочному маслу, другому источнику насыщенных жиров, и его роли в болезнях сердца, диабете и всех причинах смерти. Анализ показал, что, хотя растительные жиры полезнее для здоровья, небольшое количество масла вряд ли повредит вам.

Что вы можете сделать со всей этой информацией? Вы можете побаловать себя кусочком сливочного масла или сыра на цельнозерновом хлебе или, что еще лучше, порцией жирного йогурта с чашкой ягод, пишет MedicalXpress.