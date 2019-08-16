Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 АВГ, 23:49 МСК
USD (ЦБ)    65,9961
EUR (ЦБ)    73,2227

16 АВГ, 23:49 МСК
USD (ЦБ)    65,9961
EUR (ЦБ)    73,2227

Болезни сердца и диабет: как влияют на них молочные жиры?

16.08.2019 22:42
Комментарии
Болезни сердца и диабет: как влияют на них молочные жиры?

В последние годы исследователями уделяется много внимания молочным продуктам, в частности исследованиям, проводимым совместно и по отдельности учеными из Гарвардского и Тафтского университетов. Они рассмотрели взаимосвязь между жирными молочными продуктами и риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Исследование с участием 3000 участников показало, что у людей, которые включили молочный жир в свой рацион, риск развития диабета был ниже. Одна из теорий связанная с выявленным фактом заключается в том, что люди, которые пропускают или ограничивают употребление молочных продуктов, могут компенсировать это, употребляя в пищу больше рафинированных углеводов с низким содержанием клетчатки, что может увеличить риск диабета.

При этом другое исследование, в котором участвовало более 200 000 человек в течение нескольких десятилетий, рассматривало взаимосвязь между потреблением молочных жиров и сердечными заболеваниями. Оно не обнаружило увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, которые ели молочный жир, хотя риск был снижен, когда калории из молочного жира были заменены калориями из растительных жиров или цельных зерен (24%) и когда они были заменены полиненасыщенными жирами (28%). С другой стороны, риск увеличился на 6%, если бы эти калории шли вместо продуктов с другими типами насыщенных жиров, таких как красное мясо.

В третьем исследовании были рассмотрены девять исследований, в которых особое внимание уделялось сливочному маслу, другому источнику насыщенных жиров, и его роли в болезнях сердца, диабете и всех причинах смерти. Анализ показал, что, хотя растительные жиры полезнее для здоровья, небольшое количество масла вряд ли повредит вам.

Что вы можете сделать со всей этой информацией? Вы можете побаловать себя кусочком сливочного масла или сыра на цельнозерновом хлебе или, что еще лучше, порцией жирного йогурта с чашкой ягод, пишет MedicalXpress.

Комментировать (без регистрации)
Назван самый простой способ защититься от гриппа и простуды
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Землетрясения и цунами.Какими были величайшие природные катастрофы в истории человечества?

Землетрясения и цунами.Какими были величайшие природные катастрофы в истории человечества?
Наука и технологии

«Наши люди в булочную на такси ездят!» Россиянам ездить на такси дешевле, чем иметь свою машину

«Наши люди в булочную на такси ездят!» Россиянам ездить на такси дешевле, чем иметь свою машину
Исследования

«МАКС-2011» и истребители пятого поколения

«МАКС-2011» и истребители пятого поколения
Наука и технологии

На дачу или на курорт? Где и как сегодня предпочитают отдыхать россияне?

На дачу или на курорт? Где и как сегодня предпочитают отдыхать россияне?
Исследования

Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?

Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
Экономика 1

Ученье в радость. Зачем изучать эмоции учащихся?

Ученье в радость. Зачем изучать эмоции учащихся?
Исследования

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России снаряжали в космос робота, строили заводы, порты и курорты?

ТОП-10 достижений недели: как в России снаряжали в космос робота, строили заводы, порты и курорты?

В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона

В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона

В Ставропольском крае заработала первая в регионе и крупнейшая в России солнечная электростанция

В Ставропольском крае заработала первая в регионе и крупнейшая в России солнечная электростанция

В Карачаево-Черкесии начали создание всесезонного курортного кластера на минводах за 6,3 млрд рублей

В Карачаево-Черкесии начали создание всесезонного курортного кластера на минводах за 6,3 млрд рублей

Новости дня

22:12 Назван самый простой способ защититься от гриппа и простуды Назван самый простой способ защититься от гриппа и простуды
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
Дешевле или экономней? Почему средний чек россиян в июле стал меньше?
21:47 Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
21:31 Какие новинки представят на МАКС-2019 Какие новинки представят на МАКС-2019
21:16 В Росгидромете объяснили скачок радиации в Северодвинске В Росгидромете объяснили скачок радиации в Северодвинске
20:43 Власти Гренландии ответили на идею Трампа купить остров Власти Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
20:13 Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона пригласили на празднование 75-летия Победы Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона пригласили на празднование 75-летия Победы
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?
19:43 На какие мобильные приложение россияне тратят больше всего времени На какие мобильные приложение россияне тратят больше всего времени

Узнай, страна!

18:32 ТОП-10 достижений недели: как в России снаряжали в космос робота, строили заводы, порты и курорты? ТОП-10 достижений недели: как в России снаряжали в космос робота, строили заводы, порты и курорты?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
18:20 В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона
15:55 Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса «Леруа Мерлен» Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса «Леруа Мерлен»
14:09 Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий
13:37 Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы
14 АВГ, 11:24 Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном Астраханская область активизирует социально-экономическое сотрудничество с Татарстаном
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
Покупайте Украину! Зеленский собирается продать 40 миллионов гектаров «лучшей в мире земли»
13 АВГ, 09:36 Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном Астраханская область выходит на новый уровень экономического сотрудничества с Туркменистаном
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter