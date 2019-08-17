В Минздраве рассказали, как нужно бороться с курением на работе

Специалисты Минздрава в программе "Укрепление здоровья работающих" дали рекомендации работодателям, как бороться с курением на работе. В ведомстве предложили организовать на предприятиях систему штрафов и поощрений. Причем в министерстве предлагают в качестве штрафных санкций, применяемых к курильщикам, лишать их заработной платы пропорционально количеству перекуров в период рабочего времени.

В ведомстве рекомендовали руководителям изыскать возможности и оборудовать в помещениях спортивные залы для сотрудников, а также ставить тарелки с яблоками в местах общего пользования. По мнению специалистов Минздрава, такие меры помогут сократить количество перекуров. Также, в качестве одного из способов борьбы с курением, руководителям предлагают устраивать конкурсы и соревнования среди своих сотрудников.

Со своей стороны ведомство намерено принять следующие меры по борьбе с курением: запретить курить на предприятиях, все места общего пользования оборудовать уловителями дыма, а также включить помощь по отказу от курения в медицинскую страховку, пишет РИА Новости.