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В Минздраве рассказали, как нужно бороться с курением на работе

17.08.2019 20:13
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В Минздраве рассказали, как нужно бороться с курением на работе

Специалисты Минздрава в программе "Укрепление здоровья работающих" дали рекомендации работодателям, как бороться с курением на работе. В ведомстве предложили организовать на предприятиях систему штрафов и поощрений. Причем в министерстве предлагают в качестве штрафных санкций, применяемых к курильщикам, лишать их заработной платы пропорционально количеству перекуров в период рабочего времени.

В ведомстве рекомендовали руководителям изыскать возможности и оборудовать в помещениях спортивные залы для сотрудников, а также ставить тарелки с яблоками в местах общего пользования. По мнению специалистов Минздрава, такие меры помогут сократить количество перекуров. Также, в качестве одного из способов борьбы с курением, руководителям предлагают устраивать конкурсы и соревнования среди своих сотрудников.

Со своей стороны ведомство намерено принять следующие меры по борьбе с курением: запретить курить на предприятиях, все места общего пользования оборудовать уловителями дыма, а также включить помощь по отказу от курения в медицинскую страховку, пишет РИА Новости.

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