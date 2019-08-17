Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на рабочих местах

Эксперты Минздрава предложили владельцам предприятий исключить из продажи на своих территориях вредные для здоровья сотрудников продукты. Речь идет о чипсах, сладких газированных напитках, шоколадных батончиках и сухариках. Вместо этого предлагается продавать овощную соломку, яблочные снеки, йогурты и зерновые батончики, которые более полезны для организма. Также, в Минздраве посоветовали организовать мероприятия рассказывающие работникам о пользе здорового образа жизни и пропагандирующие здоровое питание.

При этом в ведомстве подчеркнули, что данная инициатива не является обязательной. Минздрав рекомендует владельцам предприятий и руководству компаний взять их на вооружение, а ответственными службами за соблюдением здорового питания сотрудников предприятий назначить профсоюзы, административно-хозяйственную службу или подразделения по работе с персоналом, пишет РБК.