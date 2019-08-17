Многие банки резко снизили ставки по вкладам

Почти две трети крупных российских банков снизили ставки по вкладам. Речь идет о таких кредитных организациях, как Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, «Юникредит», «Тинькофф банк», МИнБ, «Хоум кредит», «Уралсиб», УБРиР, «Возрождение», «Ренессанс кредит», Связь-банк, «Ак Барс», «Абсолют» и Ситибанк. Причем снижение ставок произошло за период с начала августа и коснулось как рублевых, так и валютных вкладов. Большинство кредитных организаций снизили ставки по вкладам на 0,25 п.п., но в некоторых банках приняли решение опустить ставки сразу на 0,5 п.п., пишет газета Ведомости.