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Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов

17.08.2019 16:40
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Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов

На официальном сайте Роспотребнадзора появилось напоминание авиапассажирам о том, какими правами они обладают при задержке или отмене рейсов авиакомпаниями.

Во-первых, в документе определено понятие "задержка" рейса. По мнению специалистов ведомства, задержкой считается перерыв в авиасообщении, вынужденная задержка лайнера при отправке или в полете, которые произошли по вине авиаперевозчика.

Отмечается, что пассажир может отказаться лететь данной авиакомпанией при задержке рейса, при этом, ему должна быть возвращена полная стоимость авиабилета, даже несмотря на то, что у него невозвратный билет. Также, пассажир вправе требовать возмещение морального вреда или понесенных из-за задержки рейса издержек, связанных с опозданием на другой рейс, поезд или другой вид транспорта. Еще авиапассажир может потребовать от перевозчика оплатить штраф за просрочку доставки в пункт назначения, размер которого составляет 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50% от стоимости авиабилета.

В случае задержки рейса пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой по хранению багажа и размещению в комнате матери и ребенка, а если рейс задерживают более чем на два часа, пассажиры вправе бесплатно получить воду. При задержке отправления более шести часов пассажиров обязаны обеспечить горячим питанием, а если рейс отложен более чем на восемь часов - разместить в гостиницах, пишет РБК.

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